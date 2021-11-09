IC載板暨印刷電路板大廠欣興(3037)公布2021年10月自結合併營收達100.49億元，較9月94.55億元成長6.28％、較去年同期79.36億元成長26.62％，首破百億關卡改寫新高。累計前10月合併營收840.47億元，較去年同期732.52億元成長達14.74％，續創同期新高。

欣興受惠旺季本業營運暢旺及業外收益跳增，第三季歸屬母公司稅後淨利42.15億元，季增近1.31倍、年增達1.64倍，每股盈餘（EPS）2.87元，雙創新高。累計前三季歸屬母公司稅後淨利82.26億元、年增達1.41倍，每股盈餘5.6元，已提前創下年度新高紀錄。

觀察欣興第三季各產品營收，占56％的載板季增20％、占25％的高密度連接板（HDI）季增14％，占14％的PCB季增12％、占4％的軟板季增27％。前三季則為占53％的載板年增27％，占27％的HDI年減12％，占15％的PCB年增31％、占4％的軟板年增1％。

展望後市，3家外資認為欣興載板需求持續暢旺，雖因非載板需求步入淡季，使第四季營收估較第三季高檔略降，但毛利率在有利的售價及產品組合帶動下將續揚，主要受惠高階PC及伺服器貢獻增加，帶動ABF載板平均售價（ASP）持續上漲。

其中，美系外資看好4大因素將使欣興明年上半年淡季營運維持強勁，未來2年毛利率及營益率續升將帶動獲利成長，分別調升2021～2023年獲利預期11％、4％、5％，每股盈餘年複合成長率（CAGR）估達約45％，維持「買進」評等、目標價自230元調升至260元。

另一家美系外資則預期，受惠國際客戶新產品、更好的售價及產能擴增約20％帶動，將使欣興明年獲利續揚。目前本益比與同業景碩、南電相比明顯偏低，預期市場將出現獲利預期及目標價調升潮，推動股價上漲，維持「加碼」評等、目標價自190元調升至240元。

日系外資則認為，楊梅新廠、蘋果自製CPU及英特爾新平台將推動欣興明年獲利持續成長，市場過度憂慮中國大陸限電造成影響。為反映載板獲利能力，將欣興2021～2023年獲利分別調升47％、16％、15％，維持「買進」評等、目標價自180元調升至207元。