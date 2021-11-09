工業電腦廠融程電(3416)因船期受海運塞港影響無法及時滿足訂單，2021年10月合併營收雙位數「雙降」至近半年低點、仍創同期次高，累計前10月營收續創年度新高。由於客戶拉貨動能不墜，公司對第四季展望仍樂觀，預期全年營收成長達3成目標可順利達陣。

融程電公布2021年10月自結合併營收1.81億元，較9月2.53億元新高減少達28.34％、較去年同期2.09億元減少13.13％，為近半年低點、仍創同期次高。不過，累計前10月合併營收20.6億元，仍較去年同期14.86億元成長達38.63％，持續改寫年度新高。

融程電說明，10月營收雙位數「雙降」，主因船期受海運塞港影響所致，客戶拉貨動能仍不墜，後續訂單能見度維持良好，對第四季營運仍維持樂觀展望，預期全年營收成長達3成目標可順利達成，毛利率維持不低於34％水準，目前持續積極布局明年首季訂單出貨動能。

融程電第三季稅後淨利達1.12億元，季增16.57％、年增達47.36％，連3季改寫新高，每股盈餘（EPS）1.55元、亦創歷史第3高。累計前三季稅後淨利2.9億元、年增達55.79％，提前改寫全年新高，每股盈餘4元則創同期次高。

展望後市，融程電的強固型平板業務持續聚焦車檢、倉儲物流、醫療保健三大快速成長產業，除陸續取得數家一線車檢新客戶訂單，先前取得的全球醫材大廠美敦力（Medtronic）昏迷測量醫療平板訂單，亦將於明年起大量出貨，接續挹注營運成長動能。

此外，融程電積極擴大營運版圖，看好市場需求商機而跨入強固型筆電市場，預期自本季起開始小量出貨，明年第二季起帶來較顯著營收貢獻。在多成長引擎驅動下，目標未來5年營收每年均維持穩健成長，力拚營運持續創高。