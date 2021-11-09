新北市7日晚間6時許驚傳槍響！一名蔡姓男子持槍對著到泰山區明志路二段一處社區大樓連續開槍，造成社區玻璃破碎，警方獲報到場，在現場發現5個彈孔，事發不久，蔡男子帶著槍枝到泰山分駐所投案，自稱是自己心情不好，為了洩憤才會開槍，不過警方對投案者的說法存疑，但蔡男事後又改口稱是債務糾紛，新北地檢署複訊後聲請羈押，法院裁定收押。

警方初步調查，開槍原因疑似與兩名在地方都相當有實力的大咖，因投資蓋房子衍生千萬元債務糾紛有關，由於案發前該位擔任董座的地方聞人曾向黑道大哥嗆聲「拚輸贏」，隨後就發生槍擊，由於兩方都分別具有黑白兩道背景，引起警方重視，目前正針對槍手的通聯記錄進行追查。

據悉，新北市三重、五股、板橋等地自4日起陸續傳出3起槍擊案件及1件砸店事件，警方5日晚間循線逮捕14嫌到案，初步調查疑因投資賭博網站拆夥後，有1600萬元的利益分配不均有關，但也不排除與土地利益有關。

豈料，新北市各警分局6日晚間起執行擴大臨檢勤務，今（7日）下午6時許，泰山再度傳出槍響，所幸並無人員傷亡，警方對於蔡嫌說法持保留態度，但他避重就輕，警方已從通聯紀錄等進一步釐清。檢方複訊後，認為蔡男涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及殺人未遂犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人及湮滅證據、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；院方審理後，裁定收押禁見。