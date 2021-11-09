台達電(2308)於第26屆《聯合國氣候變化框架公約》締約國大會(COP26)官方談判區主辦周邊會議分享台達於低碳交通的科技與實際作為，協助城市「節用淨零」。

台達長期關注氣候變遷，台達基金會副董事長郭珊珊指出，台達成立50周年，一直努力為氣候變遷找尋科技解方；今年我們發起 「節用厚生」倡議，透過節用能源、提升能源效率，守護攝氏1.5度的地球升溫底線，同時厚待萬物與環境，以實際復育行動及環境教育來讓更多人關注水資源和海洋生態環境，希望能將這樣的理念與經驗在COP26氣候大會中與國際社會交流合作，共同為淨零碳排盡一份力。

氣候變遷挑戰嚴峻，一旦全球均溫較工業革命前升高攝氏1.5度，最快在2030年，90%的珊瑚恐怕會消失殆盡。2021年台達和珊瑚復育組織合作，宣布認養廢棄九孔池，作為珊瑚復育基地，投入實際行動和企業資源，預計在三年內復育上千株珊瑚苗。

代表台達基金會出席分享的執行長張楊乾指出，低碳交通及微電網的應用不僅在城市能源韌性扮演重要角色，更是邁向淨零的關鍵；台達電在電動車領域投入已久，已為全球主要車廠提供動力系統及電源轉換，在電動車充電的解決方案更結合儲能、V2G（車輛到電網）等創新技術，建置分散式能源系統來提升城市電網的調度彈性及應變突發災難的恢復力。

今年台達基金會更進一步推動移動污染源監測網，與共享電動車業者合作，安裝PM2.5(細懸浮微粒)和一氧化碳感測器，將即時數據轉為容易理解的城市街道空汙地圖，希望能推動更大範圍的空氣品質維護區，加速行駛中零污染的電動運具普及，減低城市中四分之一的空污來源，維護大眾呼吸系統的健康。

美國維吉尼亞理工大學特聘教授、李國鼎講座榮譽學者Dushan Boroyevich以電力電子的技術觀點來剖析電網韌性，他指出，V2G是將來電動車興起後，穩定電網運作的關鍵技術；同時，未來要滿足全球用電量成長，則需更加完善發電系統的調節功能，讓電力調度更具彈性。