聯強(2347)10月合併營收持續站穩300億元以上，達336億元，再創同期單月新高，年增18%。看好市場需求不墜，加上年底銷售旺季來臨，聯強樂觀預期第四季將可持續站上千億元大關，並挑戰歷史新高。

聯強自結10月合併營收336億元，年增18%。依產品別，資訊商用產品單月的營收為86億元，年增26%；資訊家用產品營收為138億元，年增10%；通訊產品營收18億元，年增60%；IC元件營收94億元，年增20%。

聯強表示，10月除大陸外，其餘都有雙位數以上的年增，其中印尼成長超過6成，台灣超過5成，元件業務與紐澳年增兩成。從產品角度，四大類產品同步成長，其中通訊受惠新手機上市，大幅成長60%；資訊商用與IC元件因市場需求強勁，年增達兩成以上；資訊家用雖面臨供貨吃緊，但新產品開發有成，仍有10%成長。

聯強今年前十個月的合併總營收為3185億元，創新高，年增21%，其中，資訊商用產品837億元，年增21%，佔比為27%；資訊家用產品1218億元，年增8%，佔比為38%；通訊產品133億元，年增20%，佔比4%；IC元件997億元，年增43%，佔比為31%。