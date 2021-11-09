2021年ITF台北國際旅展8日落幕，雖因疫情規模縮小、入場人次減少31.7％至11萬3799人次，但參展飯店業者現場業績買氣暢旺，配合線上旅展提前開跑助攻，包括晶華(2707)、寒舍(2739)及老爺集團合計業績均已突破億元關卡，顯示疫情趨緩後國旅市場需求已回溫。

老爺酒店集團受惠聯合住宿券狂賣逾2萬張，現場4天業績達9000萬、年增16％，創下參展以來新高紀錄。加計1日開跑的線上旅展迄今業績達1億元，累計業績已達1.9億元。由於線上旅展持續至12日，集團樂觀預估今年整體業績可望突破2.5億元、再創新高。

老爺酒店集團分析，聯合通用券、限量住宿及餐券均為今年旅展民眾關注商品。其中，效期長達1年半、適用10處據點的聯合住宿券，今年因新增關係企業「老爺關西高爾夫球場」亦可適用，配合團購優惠助攻，成功吸引公司行號大手筆購買，貢獻現場業績達6成。

晶華國際酒店集團今年4天現場業績達8100萬元、年增20％，加計10月28日提前開跑的線上旅展業績亦已突破6000萬元、年增達近5成，累計業績亦已突破1.4億元、年增逾1000萬元，亦創歷年新高紀錄。

晶華分析，許多公司行號「超前部署」、趁旅展折扣機會至現場購買尾牙春酒或團體出遊可使用的優惠票券。而消費者的購物習慣改變，越來越多民眾偏好線上購買，且許多人已有提前規畫度假行程習慣，對購買票券項目明確，恰好可趁線上旅展一次購齊所需票券。

寒舍集團現場業績逐日增溫，依序繳出1000、1500、1500、3000萬元佳績，合計4天業績達7000萬元，雖低於去年的8000萬元，但加計線上旅展及四館快閃櫃繳出8000萬元業績挹注，使累計業績突破1.5億元、與去年相當。

寒舍表示，今年自助餐券以台北喜來登十二廚大賣3.4萬客稱冠、台北寒舍艾美探索廚房以3.1萬客居次，礁溪寒沐MU TABLE亦大賣1.1萬客，累計集團自助餐券共賣出7.6萬客。住宿券則以礁溪寒沐推出的溫泉住宿券與一泊一食住宿券合計銷售達5000間稱冠。

凱撒飯店連鎖4天現場業績達2400萬元、年增達45％，線上旅展迄今業績亦達1700萬元，預估整體業績可望達4500萬元、年增25％。圓山飯店4天現場業績達3200萬元，線上旅展業績迄今達2000萬元，預估整體業績可望達7160萬元、年增達60％。