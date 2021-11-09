今年公務人員高考三級考試，其中，考科「民意與公共關係學概論」試題，將「1450」、萊豬等時事議題入題，遭國民黨台北市議員羅智強痛批，東廠這麼光明正大，也只有民進黨了；曾擔任多次公務員考試命題委員及閱卷委員的民眾黨立委張其祿接受媒體採訪也認為，如此出題恐影響閱卷者評分。

羅智強昨（8日）在臉書上PO出1今年公務員考試三級人員「民意與公共關係學概論」的考試試題，其中，考題第二題問考生，因政府委外標案衍生「1450」議題，政府部門應如何進行網路社群傳播，才能營造正面民意，且不會逾越份際，被批評為反串帶風向；而考題第三題則問考生，以反萊豬公投為例，中央政府該採取何種公關策略才有助於消弭政治紛爭，並爭取國人認同？就情境分析、溝通主軸、訊息策略、媒體策略等面向申論。羅智強痛批，東廠招公招得這麼光明正大，也只有民進黨了。

圖為今年公務人員高考三級「民意與公共關係學概論」考題。（圖片取自台北市議員羅智強臉書）

對此，曾任多次公務員考試命題委員及閱卷委員的張其祿昨接受《聯合報》採訪也表示，命題出現政治立場狀況過去也曾發生過，但國家考試應該要中立，不能從試題和答題中去看出政黨傾向，否則將影響閱卷者的評分，也容易因為發生爭議，最後變成送分題，成為國考的失誤。

不過，考選部昨則回應，相關說法實過度臆測與連結，並強調此次考試該科目各題題目都符合命題大綱範圍。以往該科目的考畢試題，也多靈活結合時事議題，來測考應考人對民意與公共關係的相關學理或實務操作的認知與理解。