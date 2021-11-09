因一支「裸體下廚」影片爆紅的網路正妹小歪（孫沐辰），與富二代老公結婚後，生下一對兒女，常透過社群網站分享生活日常的她，日前突然發文透露第三胎不幸流產，突如其來的噩耗讓許多網友都直呼捨不得。

小歪日前在社群網站寫下「花開花落終有時，緣起緣滅不由人，其實真正的送別，沒有長亭古道，沒有勸君更盡一杯酒，就是在一個和平時一樣的清晨，有些人、有些事留在了昨天」，一開始還讓人摸不著頭緒，隨後才透露第三胎流產一事，更向無緣的3寶道出心理話：「謝謝你，曾經的到來。媽媽真的好慶幸你還在我身體裡的最後一刻帶你去逛了一圈海底世界」，接著允諾等疫情趨緩後，一定會再把他生回來，更喊話：「約好了明年身體養好了就快點回到媽媽身邊好嗎」。

小歪強調擁有無比幸福的家庭，不僅有愛她的老公、懂事的兒子和異常獨立的女兒，也感謝公公婆婆的體諒，認為她照顧孩子們太過辛苦，更謝謝身邊的姊妹不斷給予鼓勵，雖然心情依舊沒調適好，還不忘再度向３寶喊話：「也謝謝你，曾經的到來」。

小歪廚房（影片取自小歪孫沐辰youtube，若移除請見諒）

對此，網友也紛紛留言安慰：「拍拍，他只是東西忘了拿，之後會再回來的」、「妳這麽愛他他會記得的，加油」、「會的！給妳一個大大的擁抱」、「寶貝，照顧好自己好嘛，身體養好，祝福平安」。