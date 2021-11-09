台灣自購第13批AZ疫苗59.4萬劑，因效期只到11月30日，引發各界質疑，台北市長柯文哲更譏疫情指揮中心發言人莊人祥，「智商不到70是不是？」對此，主播張雅琴開嗆號稱智商157的柯文哲，「你重新驗，我張雅琴陪你驗，我就不相信我驗出來會比你低多少」。

對於此批AZ疫苗效期引發爭議，莊人祥日前表示，這批AZ疫苗效期不滿1個月，是因國際疫苗供貨仍然不穩所致，並解釋，選擇接收這批疫苗前已做過評估，以國內仍有180萬人未打AZ第2劑的狀況來看，這批疫苗「即期品」絕對打得完。

柯文哲昨（8）日受訪時指出，聽莊人祥在講，「奇怪，他是智商不到70是不是？」要找理由也要找好一點的，一聽就是白痴的理由，若疫苗供應不足，工廠一出來就被全世界搶光了，怎麼是快要到期了？「有時候認錯就好了，囉哩八唆講一大堆幹什麼？」

張雅琴昨在自己節目中表示，覺得柯文哲有一個很大的缺點，三不五時就會突然講出「你智商多少？」自豪智商很高，但她認為柯文哲應該重測智商，「我強烈懷疑你的智商有沒有這麼高，因為你常常在做很蠢的事情啊！」

主播張雅琴。(圖／本報系資料照)

張雅琴批柯文哲就是在歧視，「你們這些人智商都比我差，所以我就看不起你們」。張雅琴也說，柯文哲台大醫學系很棒，人家哥倫比亞大學就不棒嗎？更讓她生氣的是，說智商70是什麼意思？「智商70以下就表示腦部有輕度的智障，你是什麼意思，你就是罵人嘛」。

事後台北市政府發言人陳智菡澄清，表示柯文哲是指「莊人祥『認為我』智商不到70是不是？」因現場吵雜加上戴著口罩導致誤解。對此，張雅琴表示，「我相信我沒有重聽，我智商沒有那麼高，智商也不至於70」。

而疫情指揮中心指揮官陳時中昨在疫情記者會表示，人不是只有智商，我們講的是全人，教育和醫療都講全人，不是光去講身高或其他特徵，若用這樣汙名化別人的講法，不是很好。