政府引進59.4萬劑AZ即期品，引起外界議論，指揮中心指揮官陳時中昨(8日)回應，是因為國內還有226萬人在等第二劑才購買，對此，精神科醫師沈政男回嗆，現在應該趕快讓大家吃牛肉麵，混打BNT才對，一直叫大家吃陽春麵(指AZ疫苗)是有事嗎？「而且是快要臭酸的陽春麵」，更扯的是，為了衝第二劑還把兩劑間隔從10周縮短到8周，「請問科學根據何在？」

沈政男在臉書指出，AZ原廠已經講得很清楚「我有一些快要臭酸的陽春麵，你們要不要吃？」然後政府竟點頭說「好喔好喔，可以可以，我們那裡很多人快要餓死了」，但政府怎麼知道至今還沒打第二劑AZ的人是要等AZ？不是應該調查有多少人要混打、有多少人要等第二劑AZ才對，「混打不趕快開放，卻一直鼓吹大家打AZ，是怎樣？」

沈政男表示，如果病毒再度漏進來，造成社區感染，變得像新加坡一樣，那麼打AZ跟混打，輕症感染率差了三成，「新加坡8日死了17人了。到時候如果台灣變成第二個新加坡，春秋之筆絕對不會放過那些鼓吹大家吃陽春麵的人。」

沈政男指出，這不是什麼智商不智商的問題，而是政府有沒有把防疫當成科學，有沒有想辦法讓大家取得最好的保護力，「說什麼講人家智商是沒有家教，拜託，防疫期間還去找小三，最有家教了是不是？」

接著沈政男提到，現在最扯的是過去為了衝第一劑，打兩劑AZ間隔拉成10周，如今為了衝第二劑，又縮回到8周，請問科學根據何在？不僅如此，竟然叫大家BNT打了4周就可以打第二劑，明明國外研究已經證實，拉長到10周的保護力明顯更好。他表示，現在多出來的BNT，應該用來做混打，而不是隔了4周就打第二劑。

沈政男表示，總之這不是什麼智商問題，而是生活常識，5月那時疫情嚴重快餓死了，當然有陽春麵吃就好，現在，趕快讓大家吃牛肉麵啦！「不此之圖，一直叫大家繼續吃陽春麵是有事嗎？而且是快要臭酸的陽春麵。」