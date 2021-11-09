小編今天（9日）精選5件不可不知的國內外財經大事。業者表示，這波半導體市場景氣還可再好個2～3年。由於產能供不應求，力積電與多數客戶簽訂邏輯製程晶圓代工3年長約，產能及價格敲定到2024年，記憶體因為價格變動大，所以與客戶簽約2年長約。由此來看，力積電未來2年營運穩定成長。

【1】力積電：半導體可再好2～3年

晶圓代工廠力積電總經理謝再居表示，力積電今年以來晶圓廠空間有限，但仍擠出產能做最大化生產，以產出來說每季增長一些，而且價格調漲有遞延效應，第四季營運表現會比第三季好。在預期產能仍供不應求情況下，力積電已與客戶簽訂2～3年長約，代表明、後兩年營收將持續創新高。

【2】三大利多助攻 鋼鐵股衝鋒

「鋼鐵人」再現！受惠美國眾議院通過1.2兆美元基建法案、第三季財報亮眼、股價跌深「三大利多」，上市鋼鐵類股指數8日大漲4.61％，居類股漲幅第二；與美國市場連動性高的大成鋼（2027）及其子公司大國鋼（8415）率先發難，與威致（2028）、運錩（2069）、彰源（2030）同步漲停，龍頭中鋼（2002）則獲法人買超2.91萬張，勁揚近4％。

【3】台積交資料給美國 經長：保留機敏文件

美國政府為解決晶片荒，要求半導體供應鏈在11月8日前提供相關資料，但有立委質疑台積電資料只給美國，卻沒有向台灣公布，建議證交所向台積電了解，確保股東與投資人權益。金管會主委黃天牧表示，會請交易所去了解。台積電表示，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料，至於營收預測等資訊在法說會中都有公布，是公開資訊。

【4】蘇伊士運河過路費漲6％ 海運歐美線再吹漲風

海運歐美線運價喊漲，這回由全球主要碼頭、運河管理局帶頭上調收費，也勢將轉嫁給貨主買單！繼美國西岸洛杉磯港、長灘港兩大港，將自15日起開徵貨櫃滯留費，每個貨櫃每天徵收100美元，採累進制之後，塔科馬（Tacoma）港下兩個貨櫃碼頭跟進，同步將對每個滯留貨櫃超過15天的進口貨櫃收取310美元！

【5】穆斯克要賣股 特斯拉重挫

推特線上投票結果顯示，有近6成網民認為特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）應該賣掉手中一成持股後，特斯拉股價周一應聲重挫。