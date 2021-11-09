一名李姓大貨車司機，偷偷與老婆的閨蜜，同時也是公司會計A女發生外遇，並在107年底到108年初，多次相約出遊並發生多次性關係，但李男的2位女兒從父親抽屜內6張發票兌獎，赫然發現發票清單上都有購買保險套紀錄，於是偷偷告訴母親，這時才發現老公和自己的閨蜜搞上床，閨蜜事後承認造成正宮痛苦，讓正宮大崩潰提告求償60萬，法官調查時，女兒也出面作證是他購買，台中高分院判決李男與小三應賠償正宮新台幣20萬元，不得上訴。

根據判決書記載，A女與李姓貨車司機為同事關係，兩人自民國107年8月某日起至108年2月止，互以聊天軟體聊天、私下出遊；並先後於107年11月到108年1月間，至少發生6次性行為，正宮控訴，A女此舉侵害她的配偶權，導致她精神遭受重大打擊，產生情緒及睡眠障礙。

李男的女兒證稱，這6張發票市路親所有，由她和妹妹從其父辦公桌抽屜內取出兌獎，而且發票的消費地點都在住處附近超商，每張消費商品均列有保險套，但家中4人，只有父親為男性，所以研判有使用保險套可能性。

但是李男出庭時，始終不否認與老婆早已長時間沒性生活，法官認為，他購買保險套之舉，應另有他用。加上當時女兒發現發票並告知媽媽後，媽媽就和大嫂及兩位女兒，與A女相約在草屯某宮廟會面談判。

雙方前後詳談約1小時，A女最初否認自己和李男發生性關係，但正宮當場說出已經發現保險套後，A女才承認兩人有交往，還發誓說，「我跟李男會斷得一乾二淨」，並坦承兩人交往半年，而且半年來都有發生性關係。

李男知道紙包不住火才坦承犯錯，還拜託女兒陪同他，前往其岳母臺南住處找尋妻子，最後在妻子的妹妹面前，在爭協議書上簽名。

A女也承認，她在108年2月曾與正宮以LINE通話，其內容提及「我知道你很痛苦，我也一樣不好過，痛苦我來承受，你就原諒你老公一次，好好重新生活好嗎」，並再三向正宮道歉，表明已有報應。台中高分院認為，李男與A女間確有外遇性關係。二審合議庭以阿雄及小倩侵害小蘋的配偶權，判決2人連帶賠償20萬元。不得上訴。