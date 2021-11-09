物價不斷上漲，100元能買的東西越來越少，一名八年級生指出，小時候一個10元硬幣就能買冰或香腸，如今啥都買不起了。以前只要70元就可以吃很飽，現在100元還不一定有吃飽。神仙宵夜組合「雞排搭珍奶」過去100元有找，如今光飲料可能就快破百，讓他忍不住大嘆「究竟從何時起100元再也吃不飽一餐了？」引起網友熱議，最近物價上漲有感，台灣人真可憐，以前覺得麥當勞貴，現在根本超便宜。

一名網友昨在PTT上發文指出，他是一位八年級生，對比童年時期與現在的物價，讓他不免一陣唏噓。小時候只要一個10元銅板就可以買得起冰淇淋與香腸，顯見當時10元本身的價值遠大於它的重量。

該網友感嘆地說，以前只要70元就可以吃很飽，陽春麵搭配一桌的小菜大概就是70元、自助餐雞腿便當搭三樣菜送紫菜湯也是70元或是15顆水餃配上冰豆漿同樣也是70元，總而言之，就是不管怎麼搭配，幾乎就是翻不過70元的五指山。

該網友也說，童年最大的儀式感就是周末與家人去吃小火鍋、鐵板燒或夜市牛排，因為這三種料理是70元買不起的，但其實也不貴，不多不少一份大概100元整，「那時的一百元何等的尊爵不凡！」

該網友無奈地說，反觀現在去自助餐買飯，夾個一肉一菜以後，老闆娘添飯的時候還會不斷舀出碗裡的白飯，小小一碗飯配上兩樣菜恐就要100元，且現在幾乎沒有自助餐會送湯了。更別提雞排加珍奶這種神仙宵夜組合，當年100元有找，如今光飲料可能就要100元。

該網友透露，如今他除了早餐百元有找，其他兩餐若想吃飽幾乎不可能只花100元而已。「食衣住行育樂的第三個字在台灣肆虐，讓大家苦不堪言，現在首當其衝的這個字恐又要社會淘汰一堆人。基本工資調個1000元就彷彿救蒼生於水火、舉國歡騰，那物價動輒幾成幾成在跳，把蒼生丟進水火中，不就要降半旗？」

該網友也自嘲說，如今自己就是學店畢業的中年社畜，發這篇文的時候滿滿的窮酸味都飄了出來。貼文也引起網友討論，「最近有感+1」、「現在有吃就好，沒吃飽也沒差」、「以前覺得麥當勞超級貴，結果現在『1+1』套餐只要50元，根本佛心價來著」、「台灣人可憐哪」、「紅豆餅一顆超過5元的時候百元就吃不飽一餐了」。