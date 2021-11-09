櫃檯買賣中心審查通過永豐投信「Solactive基因科技與創新醫療股票指數」上櫃ETF標的指數資格認可；上櫃股票宏大(8932)自110年11月9日起得為融資融券交易。

櫃買中心召開上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議，審議通過永豐證券投資信託公司申請之「Solactive基因科技與創新醫療指數」為發行ETF之指數資格認可一案。

櫃買中心表示，「Solactive基因科技與創新醫療指數」(Solactive Gene Technology & Innovative Medication Index)係由Solactive AG指數公司所編製，選取美國紐約證券交易所(NYSE)及那斯達克證券交易所(NASDAQ)上市之股票，先依市值及流動性標準初步篩選樣本，再運用Solactive開發之自然語言處理(NLP)演算法ARTIS○R系統進行評分及排序，篩選出與基因科技及創新醫療領域相關且具代表性之100檔股票為標的成分證券。

在宏大部分，櫃檯買賣中心表示，宏大公司之上櫃期間、設立年限、每股淨值、實收資本額達新臺幣6億元以上且最近一個會計年度無累積虧損，皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項，自110年11月9日起得為融資融券交易。

宏大目前實收資本額為6億元，記名股東總人數計有1566人，而持股1000股至50000股之股東人數為909人，全體董事、監察人、經理人及持股超過10%股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為15.27%。