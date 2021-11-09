櫃檯買賣中心預計於110年11月11日及11月12日分別審議晶呈科技公司(4768)及千附精密公司(6829)上櫃案。

晶呈科技公司主要從事精密化學品(特殊氣體)之生產與銷售，暨精密設備及零組件之代理與銷售業務，董事長為陳亞理，推薦證券商係國票綜合證券及大展證券，申請時資本額3億1866萬1000元；晶呈科技公司109年合併營業收入為5億3353萬9000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為5197萬3000元，每股盈餘為1.73元；110年上半年合併營業收入為3億766萬7000元，歸屬於母公司業主之稅後盈餘為3155萬元，每股盈餘為1.03元。

千附精密公司主要從事光電及半導體設備暨國防航太零組件等之產銷，董事長為張瓊如，推薦證券商係元大證券、中國信託證券、國票證券及德信證券，申請時資本額5億3790萬元；千附精密公司109年7月20日(公司設立日)至109年12月31日之營業收入為3億5495萬7000元，稅後盈餘為3123萬6000元，每股盈餘為1.12元；110年上半年營業收入為8億1586萬7000元，稅後盈餘為1億3451萬3000元，每股盈餘為2.62元；另千附精密公司109年擬制性營業收入為16億4909萬3000元，稅後盈餘為2億1048萬5000元，每股盈餘為4.24元。