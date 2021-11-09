9日隔夜美股拉尾盤收紅。5日，美眾院通過1.2兆美元基建法案，激勵大型機具業者開拓重工等基建概念股普遍上漲。同時，能源價格走高也帶動相關類股走高。道瓊漲104.27點或0.29%，收36432.22點；那指漲10.77點或0.07%，收15982.36點；標普500漲4.17點或0.09%，收4701.7點。

5日，美國眾院通過了一項超過1兆美元的基建法案，並已遞交美國總統拜登。而這項美國參院早在8月就通過的計劃，將為大眾交通、公用事業、網路寬頻，以及其它基建項目注入一股資金活水。

至於美國經濟成長方面，摩根大通認為，美國復甦力道正在回升，可望一直維持到2022年初。

至於在本周將要公佈的最新通膨數據，生產者物價指數（PPI）以及消費者物價指數（CPI）分別定於美國時間9日與和10日發佈。市場預估，以上兩份報告還是顯示美國10月依然籠罩在通膨陰影下。

個股表現，基建類股表現搶眼，道瓊指數主要成分股之一的開拓重工股價走高。因剛通過的1.2兆美元法案，收漲4.1%的開拓重工可望是主要受益者。還有，美國鋼鐵以及美國鋁業都收紅約2%到3%不等。

其它重型設備生產商，例如John Deere，Vulcan Materials與Nucor等同業，收盤時分別上揚1.68%，5%以及3.6%。

因日前美國總統拜登表示，預計OPEC+主要產油國不會提高原油產能，能源業者普遍收漲，像Coterra Energy就收漲0.32%。

美國對已接種過新冠疫苗的國際旅客取消入境限制，航空業者股票大都收高。美國航空漲2%以及達美航空也漲0.8%。

特斯拉收跌近5%，因創辦人馬斯克日前推文，並詢問網友是否應該出售在特斯拉內約1成股票，以回應對未實現的股權收益徵稅的政治呼籲。同時，大約有58%網友表示同意賣出。因此，特斯拉股價疲弱。

5日，輝瑞宣稱，其新冠口服藥可使早期染疫者住院率降低89%。不過過去5日已大漲7.22%的輝瑞，卻收跌0.58%，但同業卻走高，包括莫德納漲3.24%以及諾瓦瓦克斯漲8.69%。