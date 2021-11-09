四大公投案將於12月18日登場，國民黨副祕書長羅智強發起夜宿凱道49天活動，這兩日冷空氣來襲，北部明顯降溫，支持民眾不斷提醒注意保暖；而羅智強女兒昨晚也到凱道「探班」，並準備一個大手套及暖暖包，讓羅智強備感窩心。

昨（8）日北部開始降溫，羅智強仍在凱道夜宿拚公投，今也不畏低溫早起升旗。他在臉書表示，回到凱道明顯感受到氣溫下降的威力，但卻收到一個超窩心的禮物，因自己幾乎沒有時間回家，所以兩個女兒要看爸爸只能到凱道「探班」。

羅智強說，昨晚小女兒貼心的準備一個「角落生物」的大手套，裡面還放著暖暖包，要幫在寒風中趕書寫作的爸爸暖暖手，「謝謝寶貝女兒，讓凱道的夜，整個溫暖了起來！」

羅智強小女兒昨晚到凱道「探班」，準備了大手套及暖暖包給羅智強。（圖／摘自羅智強臉書）

網友看了大讚，「寶貝帶來最熱呼呼的溫暖，戰神議員加油！戰神就是強！」「女兒真孝順，是爸爸一輩子的情人」、「戰神有女萬事足，再冷也暖了心」、「女兒好貼心」。網友也不忘提醒羅智強注意保暖，並紛喊加油。