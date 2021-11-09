25歲歐陽妮妮和大她7歲的張書豪3年前傳出拍《腦波小姐》假戲真做，當時歐陽娣娣還傳訊給張書豪，要求他「快點把姊姊娶回家」，近日歐陽妮妮又傳出手滑疑似上傳在張書豪玩狗滾床照，關係不言而喻。而今(9日)週刊報導，直擊張書豪開著常接送妮妮的名車佔用身障車位，行為引來兩極評論。

歐陽妮妮2018年因拍戲和張書豪結緣，後來就傳兩人熱戀，張書豪過生日時突在粉絲專頁上傳與歐陽娣娣的聊天截圖，張書豪當時稱呼娣娣「謝謝我的寶貝小妹」，並表示很開心愛上對方的姊姊，然後跟大家認識，歐陽娣娣則接著催婚，但張書豪隨即秒刪，還認了是傳錯位置，有人在IG問他：「前幾天刪掉的文是不小心發在粉絲專頁嗎？感覺一開始是要發在個人臉書」，張書豪則說：「你好聰明，懶得解釋是因為真的手滑但不會有人信哈哈哈哈哈」。

歐陽妮妮不小心上傳疑在張書豪房間拍的照片。（圖／翻攝自微博）

去年5月歐陽妮妮曾貼出和張書豪的合影，接著又刪文，但已經被廣大網友截圖，近日有眼尖網友則發現，歐陽妮妮今年6月曾在微博分享跟狗狗的合影，但背後窗簾樣式和擺設與張書豪房間相當相似，疑似再次不小心間接證實兩人交往中的傳言，但當事人卻暫無回應。

張書豪和歐陽妮妮先前因戲傳出假戲真做。（圖：麗象影業提供）

據《鏡週刊》報導，張書豪上月25日被拍到穿著一身黑開著百萬名車去健身，到了停車場後竟將車子停在身障專用的停車位，且他車上並無相關可停身障車位的證明文件，場內也還有許多其他車位，令人不解他此舉用意，對此，張書豪的經紀人回應可能只是停車時沒注意到，抱歉做出錯誤示範，之後會多提醒張書豪停車前要先注意確認是否可停。