為促進晶片創新，使設計人員能快速達成複雜的高效能運算(HPC)和行動SoC的成功開發，新思科技宣佈與台積電(2330)合作，針對台積電N4P製程開發廣泛的DesignWare介面與基礎IP組合，此次合作讓設計人員得以取得高品質IP，以符合台積電最先進製程對設計和專案時程的嚴苛要求，同時達到效能、功耗、面積、頻寬和延遲性的最佳化。

台積電設計建構管理處副總經理Suk Lee表示，台積電與開放創新平台(Open Innovation Platform，OIP)的生態系合作夥伴密切合作，讓新一代設計受益於最新N4P製程在功耗及效能上的精進。該製程提供獨特的PPA平衡，讓客戶能持續推出尖端的HPC、行動和其他高效能產品。台積電與新思科技長期合作，持續推出用於台積電最先進製程的高品質DesignWare IP，讓設計人員能充分實現N4P製程的優勢，將差異化產品快速推向市場。

新思科技IP行銷策略部資深副總裁John Koeter表示，開發用於台積電N4P製程的DesignWare IP讓設計人員有信心能快速將IP整合至晶片設計中，並受惠於N4P製程技術在效能、功耗和面積上的精進。我們投入大量心力，針對最先進的製程技術，開發出通過矽晶驗證並符合標準的IP，為設計人員提供達成設計要求的低風險路徑。

新思科技廣泛的DesignWare IP組合包括邏輯庫、嵌入式記憶體、IO、PVT監視器、嵌入式測試、類比IP、介面IP、安全IP、嵌入式處理器和子系統(subsystem)。為了加速原型建造(prototyping)、軟體開發以及將IP整合至SoC中，新思科技的「IP套件式解決方案」(IP Accelerated initiative)提供了IP原型建造套件、IP軟體開發套件和IP子系統。新思科技在IP品質的大量投入以及全面性的技術支援，使設計人員降低整合風險，並加速產品上市時程。