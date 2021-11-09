台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)旗下通路momo購物網雙11暖身慶自11月1日開跑首日至今，業績較去年同期成長近40%，延燒雙11熱度，momo將於11月9日正式引爆2021《雙11超狂購物節》重頭戲，希望能衝高雙11業績，為第4季營運增添動能。

電商年度盛事雙11即將來臨，富邦媒雙11買氣爆棚，momo購物網雙11暖身慶自11月1日開跑首日至今，業績較去年同期成長近40%，更為日均業績的2倍成長，momo根據雙11暖身慶銷售觀察，八大品類日帶動全品類商品買氣齊成長，其中成長幅度前三名的品類為3C家電(平日3倍)、美妝保養(平日3倍)以及日用家居(平日2.5倍)；在雙11眾多優惠及回饋疊加下，除特惠商品更展現強勁銷售力道，高單價商品亦強勢出頭，暖身慶期間行動購物業績佔比近80%，掌上購物趨勢顯著。

延燒雙11熱度，momo將於11月9日正式引爆2021《雙11超狂購物節》重頭戲，「最狂大獎111.1萬紅利金」於11月11日momo全通路不限金額下單，就有機會晉身為百萬富翁；momo雙11同時「狂送11萬份好禮」，只要11月11日單筆消費滿$1111即可登記好禮三選一；11月11日還有「抽訂單免費」好康，11月10前將商品加入購物車，並於當日下單結帳，就有機會由momo全部買單(返利上限10000紅利金)等多項好禮，富邦媒表示，momo雙11超狂的活動內容，可望再創佳績。

富邦媒第3季合併營收約209.1億元，年增34.16%，創歷年同期新高，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為11.97億元，年增81.4%，歸屬於母公司稅後盈餘6.98億元，年增66.5%，為歷年同期新高，已追溯無償配股影響每股盈餘(EPS)3.83元，累計1月至9月合併營收約615.27億元，年成長32.25%，稅後盈餘約23.64億元，年增77.5%，業已追溯無償配股影響之每股盈餘12.98元。