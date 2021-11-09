【愛傳媒郭少宗專欄】天地不仁，以萬物為芻狗。

話說綠蛙擅於袒胸露肚，鼓噪鳴叫，在池塘一隅，獨霸一方。池旁一座陸地，有一渾豬，因其財大氣粗，眾鄰危懼，橫行無阻。

某日，渾豬無聊動念，頻頻騷擾池中蛙，意圖吞嚥下肚，蛙群騷亂，蝌蚪群竄。惹得區區小池波濤洶湧，漣漪四起。綠蛙向其靠山大哥買來許多針刺，粘於身上，自稱「刺蝟」，誇口武器罩護，百毒不侵，金剛不壞。

渾豬見此，自體長出更長尖刺，長達半米，黑白相間，兇猛惡狀，嚇退眾鄰。原來此豬渾名為「豪豬」。但見風雲變色，兵凶戰危，二隻長滿針刺的傢伙，摩拳擦掌，即將幹架。

一齣戰爭好戲即將上場⋯⋯老天爺高坐雲端觀戰，冷笑著說：「你們是演哪一齣？想要把荒謬劇演成喜劇？或是悲劇？」

話說臺灣特產的「鯪鯉（亦稱穿山甲）」，自古就是山林的吉祥物。其身長半米，全身除了較內部位，外觀披滿鱗片，層層疊疊，狀似威武武士。

其實，牠口內無齒，有長細又粘膩的舌頭，舔食大量螞蟻為生。無角無牙當做武器，是晝伏夜出的溫馴動物。

穿山甲在約30°斜面的土坡挖洞做窩，居食其中，繁衍後代，是臺灣山林中，極為神秘與亮麗的安詳動物，被住民視為可愛的守護神。

一旦牠遭受野獸攻擊時，便縮成一球，以剛硬的鱗片層層包覆，宛若鐵球，不易攻破。卻因此易被人類「撿拾」，如囊探物，隨手可得。此時，穿山甲便趁斜坡屈身往山下滾去，夾於石隙或草叢中，得以活命。

續前寓言：當兩岸風雨飄搖，劍拔弩張時，戰火不知何時燒起？！

眼見刺蝟與豪豬相爭，摩拳擦掌，禍起蕭牆之際。老天爺睜開智慧眼，獻出智慧語，緩緩道來：

「寧為鯪鯉，不做刺蝟，

磔其銳刺，爭鋒必挫；

仁人愛物，蒼生為念，

武乃止戈，天下太平。」

因故，本人呼籲發起：「寧為穿山甲運動」，反武力，反對立，停軍購，爭和平！

作者為藝術創作者

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