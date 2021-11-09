【愛傳媒藺奕專欄】打開今天，深秋大降溫，四大公投吵成一團，台灣從北到南，智障的言論依然人傳人。

特別是深信那些全是「阿共A陰謀」的年輕人。每天早上起床，建議你看一眼富豪排行榜，如果上面沒有你的名字，你就乖乖去上班。如果有，你應該去看病。

部分台灣的年輕人，「民主」的虚榮甚囂塵上，每次聽他們得意洋洋講自己多「斜槓」，開口閉口元宇宙，我就很想問，你知不知道斜槓的恁祖媽是達文西，他和你一樣在餐酒館打過工，甚至自己投資餐廳，店名就叫「三隻青蛙旗」，小朋友你整天用鍵盤叫囂對岸，是不是漫威電影看太多了，癩蛤蟆跳懸崖真以為自己是蝙蝠俠？

但我總是客客氣氣、微笑地敷衍著，從不說教，我的口水是用來數錢的，根本沒空來教訓你。

你如果關心這個國家，應該好好思考這座島嶼的執政者，最偏袒的社會模型和愚民路徑，為何永遠是言而無信、朝廷重臣世襲罔替；教改來教改去，孩子依然唸死書，畢業之後巧妙的揹上學貸、車貸、房貸，愛買房的收房屋税增值稅，愛炒股的收交易税，先讓你漲一會兒、最後一網打盡，這個動作在部分政府官員眼裡充滿無比美感。

你每天學有錢人翹二郎腿研究上火星，投入虛擬貨幣、追捧數位資產，卻無視一般身邊的人們為了一天賺一點錢起早貪黑随隨便便就死掉，這就是現實的折疊世界。

當你學人家在網路激切附和，有錢人一心只想與網路和現代文明切斷，跑到山裡露營徒步，自己搭帳篷生火，體驗自食其力的返始快樂；當你傻傻戴上VR眼鏡進入另一個虛擬世界，只是繼續為資本家貢獻源源不絕新鮮財富。

跑馬三千里，放鴿萬重山，鍵盤俠只是離開望遠鏡的天文學家，一庶一士，閉上嘴做點事。

變化隨時會來，不是停留在口舌上的輸贏得失，那列在山洞前忽然被攔腰撞上的火車裡，可能是我們每一個人。

作者為文學奬得主

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