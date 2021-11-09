宜蘭1名無執照的曾姓保母與丈夫以每月2萬照顧5歲蘇姓女童，卻因不服管教為由施暴，逼女童喝地上的尿，還將其身體抓起倒立旋轉，女童最後頭部、下體等處受重傷、口吐白沫送醫，夫妻倆一審遭判8年、9年；女童近況曝光，經過3次開顱手術仍失明、癱瘓與失去語言能力，女童母親痛批對方「毀了1個家庭」。

一審判決書中記載，曾姓保母與許姓丈夫曾不滿女童難管教，竟對女童拉扯頭髮、甩巴掌，還抓住女童雙腳使其倒立後搖晃，喝令女童趴在地上舔地上的尿，用整捲垃圾袋及裝滿水寶特瓶砸身體、用不求人及塑膠管毆打身體，最後女童全身重傷、口吐白沫送醫，經診斷腦部重創導致水腦症。

該保母在今年2月拍下女童趴於地上臉貼地面的照片，並傳給丈夫說「我叫他她把尿舔乾淨」、「黑黑的東西還我吃掉」，法院一審依妨害幼童發育致重傷害罪分別判2人8年、9年，但檢方認為刑度過輕，女童的母親也痛批2人毫無悔意，目前全案已上訴。

臉書「爆料公社」上有網友發文「人家蘇妹妹才5歲好好的人生，一輩子被你們毀了」，他說保母一家交保後變賣房產、帶著女兒轉學躲起來，事後僅拿出30萬來當慰問金；目前女童經過3次開顱手術，因腦傷太嚴重導致失明、癱瘓、失去語言能力，每周都要回診復健和語言治療，「兇手獄中表現良好是否就關個4、5年，然後假釋出來可能再禍害別人？為何虐童犯的孩子不用進行安置？」