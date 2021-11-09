美國為解決晶片荒，商務部要求半導體供應鏈廠商繳交相關資料，並訂下8日的最終期限，如今期限已到，商務部部長Gina Raimondo強調，有信心所有廠商能在期限內繳交資料，目前為止廠商們都很配合。儘管如此，美國強索資料的舉動仍引起反彈聲浪，有專家就點出，美國掌握關鍵數據，可以了解各公司的底牌，但公司卻看不見他們底牌，且難保美國不會把資料洩露給自家廠商，沒有人能確保公正性，批評美國的手段，「吃相很難看。」

今年9月，美國商務部在半導體高峰會上，以解決晶片荒、加強供應鏈透明度為由，要求汽車製造商、晶圓代工廠及相關廠商繳交被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等數據，並訂下45天後的11月8日為繳交期限，當時就曾引發不小爭議。

期限將至，包括台積電、聯電、日月光及環球晶等台灣廠商都已完成問券填寫並繳納，台積電維持先前態度強調，堅持一貫立場保護客戶機密，未於回應中揭露特定客戶資料，至於營收預測等資訊在法說會中都有公布，是公開資訊。經濟部長王美花也表示，客戶的機密及敏感資料，廠商都會保留。

儘管如此，美國解決晶片荒的「強硬」手段依舊造成反彈，北京商報報導，中國大陸商務部研究院國際市場研究所副所長白明表示，「美國處於晶片短缺的狀態，尤其汽車晶片領域，美國可以從得到的資料看出廠商究竟把晶片銷往何處，另一方面，數據的掌握也能夠使美國半導體廠商在同行競爭中更具優勢，即我能夠看到你的底牌，但你看不到我的底牌。」

此外，白明點出，繳交資料給美方，難保他們不會被洩露給自家廠商，「畢竟誰也不能保證三星、台積電的數據交給美國商務部，商務部就不會將數據公布給英特爾這類的廠商，沒人能監督他的公正性，這種做法其實吃相很難看。」

報導點出，商務部長Gina Raimondo的陳述讓人充滿想像空間，也讓一切變了調，尤其她被問及如果廠商不願意繳交資料會如何因應時，曾說，「我們的工具箱裡，還有其他方法能讓廠商把數據交給我們，並考慮援引國防生產法或其他法律採取強硬措施。」