大陸央視新聞9日報導，第26屆聯合國氣候變化大會議程已經過半。中國氣候變化事務特使解振華當地時間8日接受中央廣播電視總台採訪時表示，本周進入部長級政治磋商，談判任務非常艱巨。針對有些國家提出在本世紀末將全球溫控目標定在攝氏1.5度，他認為，這就是當前談判存在的難點之一。

解振華指出，之前第一周談判，主要由各國談判代表完成，本周開始進入部長級政治磋商。總體來看，第一周談判，各方進一步明確並梳理各自立場，突出主要的分歧點。可以看出，各方仍舊堅持各自原來的立場。本周開始要通過部長級談判從政治、政策層面努力消除分歧，找到各方的共同點。因此本周的部長級談判任務是非常艱巨的。

針對有些國家提出在本世紀末將全球溫控目標定在攝氏1.5度，解振華認為，這就是當前談判存在的難點之一。他表示，《巴黎協定》「將全球平均氣溫較工業化前水準升幅控制在攝氏2度之內、並且盡可能控制在1.5攝氏度之內」的目標取得了各國的共識，體現了巨大的包容性。中方不希望在此次會議上因為目標重新設定而進行談判，產生分歧，耽誤了要解決的實際問題。