日本知名Coser「美少女」擁有精緻的五官與高䠷的身材，加上他雖然本身是名男模，卻能輕鬆扮演各種動漫中的男女角色，讓他因此吸引大批粉絲的愛戴。但近日他的妹妹卻突然在社群平台上公開美少女猝死的噩耗，讓所有人相當錯愕。

美少女的妹妹MiHo近日突然在社群平台上發文表示「我最愛的哥哥在2021年11月3日離開了」，讓不少人震驚不已。後來才知道，美少女幾日前前往好友「中野」家中一同喝酒、玩遊戲，但喝著喝著美少女便自己倒在沙發上睡覺，正在打電動的好友看到他倒下，以為只是酒醉就讓他繼續躺著休息，不料3小時後好友原本打算叫醒他，卻發現他不但臉色很差，身體還越來越冰冷，甚至發現他已經停止呼吸，嚇得好友立即報警並為他做心肺復甦術。

但美少女被送往醫院一小時後，還是傳來噩耗宣告死亡，讓當時在現場的好友錯愕不已，因為不久前他還開心的與眾人一同開心喝酒，而且生前也沒有其他疾病，因此當他倒下時都沒有人發現異狀，警方也排除了他殺的可能。他的好友「中野」後來也在社群平台上發文表示「11月3日我們玩了一場遊戲，並笑著喝著酒，之後他就睡著了，然後沒有痛苦的死去，我真的嚇壞了」。

事實上，美少女原本還將在11月13日舉辦慶生會，與粉絲們同樂，如今卻突然離世，讓粉絲們一時間無法接受。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！