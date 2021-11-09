每年雙11電信業優惠，台灣之星在資費優惠上，往往受到市場關注，台灣之星也正式揭曉「2021電信雙11」資費及優惠方案，且打破過去只賣一天的規則，自即日起至11月12日、破天荒連賣5天，限量8萬門經典資費最後一年開放搶購，單門號方案4G月租188元、5G月租299元，皆享不限速上網吃到飽。

台灣之星認為，隨著消費者對5G服務的接受度日益提升，購買5G手機的需求也持續增加，為此，台灣之星在今年「2021電信雙11」也推出期間限定的門號搭手機/購物金方案，自即日起至11月12日晚上23：59止，到台灣之星網路門市及全台實體門市皆可申辦，若想搭5G手機的消費者，申辦月租799~1199資費方案，綁約36個月，除送5G 36GB~100GB大流量外，超量後若未使用到5G，預設享有4G不限速上網吃到飽，若有用到5G才計價、最高每月也只收到999元即享5G不限速上網吃到飽，包含最新推出的iPhone13 256GB、iPhone 13 mini 128GB及三星Z flip3 5G(8G/128GB)等多款5G旗艦機款，另外，若想搭購物金的消費者，申辦5G月租399~599元資費方案，綁約36個月，包含「買東西商城」購物金、家樂福購物金及Foodpanda美食金等。

台灣之星表示，為回饋歷年雙11老客戶對台灣之星的支持，今年「2021電信雙11」也針對雙11老客戶推出獨享的重磅續約優惠，包括續約單辦門號，消費者可依需求至台灣之星網路門市選擇4G資費或5G資費申辦。4G月租188元，綁約30個月，即享4G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送30分鐘；5G月租299，綁約30個月，可享5G不限速上網吃到飽，同樣享網內互打免費、網外爆送100分鐘，另外，續約搭5G手機、商品、購物金，「2021電信雙11」活動期間至台灣之星網路門市及全台實體門市續約，只要月租499元，即可享5G不限速上網吃到飽，以及精選多款5G手機、平板、或家樂福購物金任選免費帶走，且通通享免預繳禮遇。