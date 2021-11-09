21歲星二代歐陽娜娜外型甜美，出道以來緋聞不斷，先是和名導陳凱歌的兒子陳飛宇傳出戀情，近來又頻頻爆她和范冰冰的弟弟范丞丞熱戀中，范丞丞還被網友抓包在手臂上紋上蝴蝶刺青，在緋聞傳出後，如今兩人首度在社群平台曬出同張合照，一亮點又掀起熱議。

范丞丞的外表帥氣，因參加選秀節目《偶像練習生》受到矚目，後以NINE PERCENT一員的身分出道，偶像形象讓他擁有不少少女粉絲，因此在他和歐陽娜娜的戀情爆出後，許多粉絲都難以接受，加上范丞丞上月現身機場，被發現手臂上多了個蝴蝶刺青，更讓粉絲怒嗆：「有本事直接紋大提琴」。

范丞丞的蝴蝶刺青引起粉絲不滿。(圖/翻攝自范丞丞微博)

由於歐陽娜娜的小名是「娜比」，IG介紹欄也寫著「nabi」，還曾公開提到蝴蝶的韓文發音為nabi（나비），因此范丞丞此舉被懷疑是在向歐陽娜娜示愛，雖然范丞丞工作室隨即滅火，指出蝴蝶刺青是范丞丞為了紀念自己在《致命願望》中的角色，但還是無法平息討論熱度。

范丞丞曬出代言照，和歐陽娜娜發文的方式相同。(圖/翻攝自歐陽娜娜微博)

歐陽娜娜和范丞丞代言相同品牌。(圖/翻攝自歐陽娜娜微博)

事隔半個月，歐陽娜娜和范丞丞雙雙在社群平台曬出同張合照，兩人都一身黑，穿搭風格正是現在的潮流，歐陽娜娜更是露出一雙大長腿，他們身後還有4為模特兒陪襯，兩人之間的關係還受到議論，加上他們發文的方式都是先貼出獨照，再曬出雙方合照，儘管是代言照，還是讓CP粉興奮直呼：「嗑到了」。