政府自購的59.4萬劑的AZ疫苗於上周六抵台，但效期卻只到11月30日，讓不少民眾擔憂是否會為了消耗即期疫苗取消混打，台北市長柯文哲與其夫人陳佩琪也接連出聲砲轟中央買疫苗的決策。對此，胸腔科醫師蘇一峰忍不住感嘆地說，感覺下波開放混打的機率低，引起民眾討論，但指揮中心昨強調，不會為打完即期的AZ而取消混打。

胸腔科醫師蘇一峰昨在臉書發文表示，感覺下一波開放民眾混打的機會很低了，因為還有大約59萬劑的AZ即期品需要趕快消化完畢。

貼文引發網友熱議，「之前一直說搶破頭很難買，結果自打嘴巴，難買還買得到即期品，真的很厲害」、「有人這麼沒概念的嗎？還是不把人民的錢當一回事？家裡買奶粉、咖啡都不會抓這麼緊的有效期吧？」、「搶疫苗搶即期品，算是很厲害吧！」

蘇一峰也在留言處補充，不少民眾覺得第二劑打AZ就好，但其實也有許多人一直在等待第二劑混打BNT或莫德納的。根據刊登在《自然（Nature）》期刊上的研究指出，混打疫苗的保護力會比接種2劑BNT還要高。

因此有不少民眾則是擔心會不會為了消耗掉這批即期AZ疫苗，第14輪就不開放混打，對此，指揮中心表示，根據統計符合滿8周資格的民眾約226萬人，因此不擔心這59萬劑的即期疫苗打不完，指揮官陳時中也說，不會為打完這59萬劑而取消混打。