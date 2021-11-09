美股消息面：

1.美國商務部長Gina Raimondo表示，有信心看到全球跨國晶片廠，在美國時間8日期限前，自願提供美國政府自己公司的商業資訊，以協助因應目前晶片供應短缺問題。據悉，台積電，三星等大廠均已依美國要求執行。

2.市場觀望下，美元指數跌0.19%至94.046。5日，美元指數曾創15個月新高，主要是受到美國公布的10月就業數據亮麗所激勵。

3.國際金價連3天走揚，並創兩個月新高。紐約期金收漲11.2美元或0.6%，每盎斯為1828美元，是9月3日以來最高。現貨金漲0.5%，每盎斯為1825.64美元，也是9月7日以來最高。

4.美國眾院通過基建法，市場認為原油需求將增加，國際油價連兩天上揚。紐約期油收漲66美分或0.81%，每桶為81.93美元；盤中最高曾漲1.72%，高點為82.67美元。倫敦布蘭特期油收漲69美分或0.83%，每桶為83.43美元。

5.比特幣目前在67650.95美元附近，上漲4.18%，一度漲至兩周半新高。