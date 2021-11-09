中信金(2891)旗下中信證主辦輔導澤米(6742)科技登錄興櫃交易，興櫃登錄價為50元，昨天盤中最高來到110元，今早指數在90元附近橫盤整理。

澤米從事光學鍍膜、相機模組低通濾波器(OLPF)、薄膜光學鍍膜，半導體光學鍍膜等研發、生產與加工，在各類型基板上有豐富鍍膜經驗。近年科技大廠爭相追捧元宇宙概念，頭戴裝置為提供元宇宙沉浸式體驗的重要媒介，擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、混合實境(MR)元件商機潛力可期，早期頭戴裝置有成像品質不佳、暈眩感等缺點，鍍膜製程是提升其光學效果的關鍵項目；加上近期遊戲機大廠推出新一代遊戲主機，對應的VR裝置將於2022年至2023年間上市，有望挹注未來營收。

車用半導體CIS(影像感測器)方面，車用先進駕駛輔助系統及自動駕駛系統越趨普及，對影像品質要求提升、車用影像感測器需求不斷增加，澤米現已切入全球前兩大車用感測器IC大廠供應鏈，並逐步出貨；另外，手機、智慧手錶等對光學品質及效果要求亦逐步提高，光學式手機屏下指紋辨識及智慧手錶光電感測IC晶圓鍍膜技術成為關鍵環節，澤米將在其中扮演重要角色，預期營運將隨產業趨勢成長。

澤米2003年成立，2005年從國內光學鏡頭、數位相機廠，及日系數位影像大廠切入鍍膜領域，2014年跨入LED藍寶石及8吋矽晶圓鍍膜，2015年切入車載IC、12吋感測元件及AR、VR、MR鍍膜，2018年跨入光學指紋辨識與環境光感測，去(2020年)年進入生物醫療及光通訊等領域，亦跨足石英與精密光學玻璃加工，提供客戶一站式服務。