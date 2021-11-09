自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，據悉在連千毅安排下將進軍AV界，而且是直接擔綱男主角，藝名則為「變態太郎」，他也透露若到日本拍AV，最想合作的女優是三上悠亞，對此，AV達人一劍浣春秋一針見血指出「難度比天還高」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，連千毅表示鄧佳華在網路上曝光量高，引起SWAG、越南、日本AV廠商關注，不久後有望擔綱AV男主角，自取藝名為「變態太郎」的鄧佳華，透露如果到日本，最想合作的女優是三上悠亞，對此，AV達人一劍浣春秋透露三上悠亞的經紀公司管理嚴格，若高層沒有答應，是不會隨意和外人合作，因此和外國人合作，幾乎是不可能的選項，最後更一針見血地表示「如果是要吸引關注，任務已經圓滿完成」。

此外，台灣AV導演圤智雨也表示鄧佳華去日本拍AV當男主角，百分之99不可能，因為日本片商非常嚴謹，在台灣有名不代表日本人會屌你，此外更點出鄧佳華沒有性經驗，第一次發生性行為就得在有10幾人的片場，心理壓力會非常大，至於商業價值部分，好奇反問「鄧佳華的首部AV，如果換成你是消費者，你會下載嗎？」

連千毅日前宣布，鄧佳華正式加入黑面藝人經紀公司，將成為「羅志祥接班人」，並會用新藝名「羅賴把（台語）」勇闖藝能界，此外更接到2個食品代言，代言費進帳2百萬，未來更會視銷售成績匯款激勵獎金，讓網友更加好奇他未來的發展。