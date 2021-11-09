台灣綠能創新整合管理科技再獲得國際肯定！全球規模最大、素有環保界奧斯卡獎之稱的全球能源獎，今年由奧地利能源環球基金會主辦，日前公布2021年全球能源國家獎得獎名單，工研院以「網路智慧稽查系統」贏得評審團青睞，勇奪全球能源國家獎「台灣冠軍」。

這是工研院繼2020年以「節能設備資訊APP智慧服務方案」，獲該獎評選為全球能源獎「空氣」類別中，全球最優秀的四大方案之後，再度獲得榮耀，顯示工研院在能源管理領域的創新能量源源不絕，躍上國際舞台，成為台灣之光。

工研院綠能所所長王人謙表示，許多消費者在選購家電時，為了節省電費，大多會優先購買具節能標章或能效一級的商品，但隨著消費型態轉變與後疫情時代電商購物蓬勃發展，政府稽查節能家電也更加困難。

工研院創新研發的「網路智慧稽查系統」，整合運用網路爬文資訊蒐集技術以及AI人工智慧比對，能針對在網路上販售的家電產品稽查能效標示資訊是否正確，提供消費者在網路賣場選擇節能家電時更多的保障。

王人謙進一步指出，這套網路智慧稽查系統具備三大創新特色，首先是「精準稽核辨」，網路智慧稽查系統首先選定電商網站標的位址，可自動大量擷取、分類商品資訊內容，並運用AI人工智慧進行圖文辨識與比對政府節能標章與能效分級資料庫，找出不實標示資訊。

其次是，「海量資訊比對」，相較於傳統人工比對一年頂多4萬筆資料，此系統每年可以稽查並核實超過121萬個家電相關商品網頁的圖文內容，且錯誤率大幅降低。

最後為「創新節能效益」，彰顯政府推動節能設備的貫徹力及完整性，同時保障消費者選用節能設備的正確性，是不可或缺的創新整合管理技術，也成功吸引國際團隊主動洽詢。