公投辯論「上駟對下駟」？ 蘇貞昌：馬講話人聽不懂

蔡政府宣布明年軍公教加薪4％，宣稱是25年以來最高漲幅，國民黨主席朱立倫則批所謂軍公教人員待遇調漲，不僅全數被通膨吃掉，甚至「倒退嚕」。對此，行政院長蘇貞昌則反嗆，「不要自己做不到還酸葡萄」。另對於朱立倫的「上駟對下駟」說，蘇則說，「不要把人去跟馬比，馬講話人聽不懂」。

朱立倫昨指出，25年以來，軍公教待遇年平均漲幅僅0.8%，比年平均物價漲幅1%還低，所謂軍公教人員待遇調漲，不僅全數被通膨吃掉，甚至「倒退嚕」。蘇貞昌今（9）日受訪時表示，不要自己做不到還酸葡萄，馬英九執政加薪有比我們高嗎？蔡政府執政以來加薪、減稅、增福利，馬英九執政八年確是年年赤字，而蔡政府每年都有年度剩餘，希望國民黨不要只會批評。

媒體也提到朱立倫的「上駟對下駟」說，蘇貞昌則回覆，每一個人都是人才，「不要把人去跟馬比，馬講話人聽不懂」，希望大家一起努力，就像他現在帶著團隊到全台向人民報告。

蘇貞昌強調，這不是政黨的輸贏，四個公投決定的是台灣的前途、國家的安全及能源轉型，也要走向國際做貿易，所以希望國人同胞四個不同意，台灣才會真有力。