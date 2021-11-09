鍾男被強制送醫過程砍傷4警，自己也遭警開槍射傷手掌。（本報資料照片／袁庭堯高雄傳真）

高雄鍾姓男子曾赴英國攻讀人類學博士，返台進行「陰陽眼及觀落陰」田野調查後，卻出現幻聽等狀況，被診斷出思覺失調症，在被強制送醫過程砍傷4警，遭殺人未遂罪起訴。一名自稱是鍾男學長的網友在論壇發文，透露乩童說鍾男是被女鬼纏上。對此，民俗專家廖大乙表示，只要遇到道行夠深的老師，鍾男還有機會解套；而引鍾男去陰間的人沒把差事辦好，很可能在3年內也會發生衰事。

鍾男從小成績優異，國中念資優班，高中畢業考上頂尖大學的人類學系，一路攻讀至研究所，還成功申請到英國知名大學的公費博士留學1年，還只花10個月就通過博士資格考，堪稱學霸。

前途一片大好的鍾男返台後為探討「陰陽眼及觀落陰」等民俗的博士論文做田野調查，豈料體驗一次觀落陰後，竟出現「被聲音控制」的怪事，整個人「走鐘」。

一名自稱是鍾男學長的網友在PTT發文表示，鍾男母親到宮廟求助，某乩身說鍾男是在觀落陰時被1個女鬼纏住，事隔多年求助已太晚、很難恢復。

據《三立新聞》報導，民俗專家廖大乙認為「遭女鬼纏」絕對有可能，發生原因可能是帶他下陰間的神職人員道行不夠深，或是鍾男功德不夠、道行不夠。

不過廖大乙認為鍾男的情況現在處理還不遲，只要遇到道行夠深的老師，就能有機會解套。反而是「神職人員」沒辦好差事，接下來也會面臨衰事，且在3年內就會發生。

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