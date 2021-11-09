美國高階官員今天表示，美國打算明年元月投資全球5到10項大型基礎建設計畫，作為七大工業國集團（G7）擴大抗衡中國一帶一路倡議的一環。

路透社報導，這名官員表示，美國總統拜登的副國家安全顧問辛赫（Daleep Singh）上週率領代表團出訪期間，確定塞內加爾與迦納至少10項有望發展的建案。

官方持續與政府和民間領袖會談，尋找將由G7在今年6月推出「重建更好世界」（Build Back Better World B3W）計畫所資助的建案。這名官員說，相關計畫可能會在12月G7會議中敲定。

這名官員還說，美國代表團9月在類似行程中訪問厄瓜多、巴拿馬和哥倫比亞，年底前將有另一個代表團訪問亞洲，但沒有具體點名任何國家。

官方先前表示，G7的「重建更好世界」計畫目的在2035年前填補開發中國家投資基礎建設所需的40兆美元資金缺口，為中國有問題的貸款做法提供一個替代方案。

這名官員說，美國將向開發中國家提供「全方位」的美國金融工具，包括股權、貸款擔保、政治保險、補助和專業技術，以聚焦氣候、衛生、數位科技及性別平權。

官員告訴媒體，這波行動尋求「確定可在明年初推出的旗艦建案」。

塞內加爾與迦納官方樂見美方提出與中方不同的保證，美方不會要求簽訂保密協議，或可能導致日後扣押港口或機場的附帶協議。

討論的投資案包括可能在塞內加爾為西非建立一座疫苗製造中心、加強再生能源供應、促進貸款給女性所擁有的企業，以及縮小數位鴻溝。