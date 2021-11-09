新竹市1間便當店業者日前接到電話外送訂單，對方稱要訂56個便當，等到外送員送到指定地點後，卻發現對方竟留下「空號」電話，依照通話紀錄回撥仍關機，最後外送員等了足足40分鐘仍遭棄單；其他業者則建議大訂單除了再三確認，也要預收訂金，或是熟客才接訂單等防止惡意棄單。

該店家在臉書「新竹爆料公社」發文表示，本月6日店家接到1名自稱張先生的電話，對方稱要訂購56份便當，並指定送到新竹東區某商辦大樓一樓大廳，而店家外送員提早10分鐘抵達後，發現對方留下的號碼為空號，回撥當天接到的電話，對方仍關機，最後外送員整整等了40分鐘仍遭棄單。

對方稱要訂購56份便當，並指定送到新竹東區某商辦大樓一樓大廳，而店家外送員提早10分鐘抵達後，發現對方留下的號碼為空號，回撥當天接到的電話，對方仍關機。（翻攝自臉書「新竹爆料公社」）

不少當地的同行店家則建議，遇到大批的訂單應該先預取訂金，且一般大量訂單都以老顧客為主；據悉該便當店的1個便當成本就要100元，光是食材成品就已破5千元，還不包含外送、包裝等費用成本；業者事後也PO出便當照，附註字樣「惡意棄單者，天打雷劈」。

其他網友則留言說，「以後遇到大單先做確認動作，真遇到棄餐報警處理吧」、「數量多，可以要求先付訂金！這樣才不會理虧」、「我認為大量訂單要回撥確認，請老闆報警不能姑息」、「數量太多，先繳款，除非買超過幾次的熟客再接」、「惡作劇太可惡了吧？這數量⋯」、「有電話資料就可以報警」。