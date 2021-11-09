迎接後疫新消費型態，統一集團除了整合通路推出新型生活館外，也積極推新產品，40年歷史的國民零食「科學麵」，10年來首推新口味，平均每秒賣出3包，上市一週就拿下7-ELEVEN的零食類銷售冠軍。

統一企業今年以來儘管受到疫情影響，統一超商營運一度受到衝擊，不過在統一中控、代工業務等成長挹注下，營收持續維持正成長，累計前3季合併營收3577.16億元、年增4.96%。隨著疫情趨緩，統一超商營運回穩，統一也積極推出新產品迎接第4季旺季。

統一旗下年銷破億包的明星產品科學麵，睽違10年，今年9月8日推出全新「香辣」口味，上市第一週就在北區700多間限定商店中衝上零食類（不含巧克力及糖果類）銷售冠軍，平均每秒賣出3包，累計2個月來依舊坐穩冠軍寶座。

目前統一科學麵在所有的零食麵市場約占3成左右，穩居市場龍頭，統一積極拓展市占率，推出不同口味搶市，香辣口味的科學麵於今年9月上市初期僅限定在北部的700多家門市開賣，近期也插旗南台灣，若是市場反應良好，將會在全台開始鋪貨。

除了10年磨出的零食新口味外，近年積極推廣的烘焙事業也動作頻頻，其中精品品牌昂舒巴黎除了新品外，也將在12月與義大利90年老舖「Flamigni」合作，引進聖誕節季節限定的產品，衝刺第4季營運動能。

統一企業表示，現階段台灣整體烘焙產業仍在成長當中，疫情雖然重創觀光伴手禮商機，受惠國內消費的增加，據經濟部統計處資料推估2021年台灣整體烘焙炊蒸食品產值約為新台幣287億元，已慢慢回溫至疫情前的水平。

至於泡麵市場，統一企業指出，台灣泡麵市場年產值約110億元，每年以2%至5%的幅度穩定成長，今年台灣疫情嚴峻時民眾的確有囤積泡麵，對廠商而言，穩定成長好過暴起暴落，外在環境有大變化，需要步步為營。（編輯：趙蔚蘭）1101109