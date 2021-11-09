澎湃新聞9日報導，2021年起中文正式成為聯合國世界旅遊組織官方語言，大陸教育部近日答覆大陸全國政協相關提案時表示，將進一步健全標準體系、加強資源建設、完善辦學體系、開展線上教育、發展「中文＋職業技能」教育、推動中文教學本土化發展、拓展中外語言交流合作等工作思路和舉措，推動中文成為更多國際組織、國際會議官方語言或工作語言。

大陸教育部網站4日發布《關於政協第十三屆全國委員會第四次會議第2624號（教育類091號）提案答覆的函》（《答覆函》），公布答覆《關於應對國際中文教育面臨的挑戰和風險的提案》的具體內容。

《答覆函》指出，國際中文教育面臨新形勢、新變化，教育部及相關機構、企業和社會組織已在前期做了大量工作。

一是支持成立基金會，建立健全工作機制。2020 年6月，參與孔子學院建設和國際中文教育事業較多的北京大學、北京語言大學、漢考國際等27家大陸高校和企業，自願發起成立中國國際中文教育基金會，運行孔子學院品牌。同時成立了中外語言交流合作中心。

二是不斷優化全球布局，參與和服務「一帶一路」建設。中國國際中文教育基金會按照國際慣例運行孔子學院品牌，累計派出院長、教師和志願者4萬人，贈送中文教材500萬冊，培養培訓本土中文教師6.5萬多人次，培養培訓各類學員220萬人，組織各類中文考試人數達1600萬人次。通過「新漢學計畫」，招收沿線各國近300名優秀青年學者，到大陸攻讀博士學位和訪學研修。另外，沿線各國孔子學院主動開展「中文＋職業技能」教育，為當地中資機構培養培訓本土員工、提供資訊諮詢。

三是加強標準建設，提升治理能力。推廣多語種《國際中文教育中文水準等級標準》，修訂《國際中文教師標準》，完善國際中文教育標準體系，推動與各國語言標準對接和認證推廣。

四是應用新技術，加快國際中文教育數位化發展步伐。推出「中文聯盟」數位化雲服務教學平台，向全球提供中文學習、中國國情和中國文化等190多門6000多節線上課程。繼全球首家網路中文課堂在希臘愛琴大學落戶後，相繼在多國設立市場化運行的網路中文課堂和中文學習測試中心。

《答覆函》中指出，關於下一步工作思路和重要舉措，一是健全標準體系。動態修訂教師、教材、教學、考試、評估等系列標準，加強《國際中文教育中文水準等級標準》等系列標準應用推廣。

二是加強資源建設。加強教師、教材、教學、考試等國際中文教育資源建設，鞏固拓展國際中文水準考試、漢語橋系列大賽、國際中文教師獎學金、新漢學計畫、國際中文教育實踐與研究基地、國際中文日等品牌建設，發揮示範引領作用。

三是完善辦學體系。在繼續辦好孔子學院，推動朝民間化、專業化、本土化方向發展的同時，積極配合各國中小學開展中文教學，創新支持中外高校合作設立中文專業，合理布局中文學習測試中心、網路中文課堂，積極將華文教育、國際學校等納入支持框架，構建開放包容和多主體、多模式、多層次的現代國際中文教育體系。

四是開展線上教育。繼續打造「中文聯盟」數位化雲服務平台，推動「全球中文學習平台」建設，培育國際中文線上教育新模式、新業態。

五是發展「中文＋職業技能」教育。鼓勵大陸職業教育機構、中資企業參與國際中文教育，促進職業技能與國際中文教育「走出去」融合發展，推動各國經濟發展和民心相通。

六是推動中文教學本土化發展。根據各國實際需求，通過派遣中文教師、志願者，贈送和銷售中文教材，聯合培養本土中文教師，以及中外專家聯合研發統一使用的教學大綱、考試大綱等多種方式，配合支持各國開展中文教育。

七是拓展中外語言交流合作。提高中文服務能力，為來華旅遊、留學、工作、居住人民提供語言支持，進一步推動中文成為更多國際組織、國際會議官方語言或工作語言，促進世界多元文明互學互鑒。