新北市商業會今舉辦第75屆商人節慶祝活動，新北市長侯友宜出席表揚新北16家優良商號，他說，現在疫情穩定就要開始拚經濟，經濟腳步不能停歇，疫苗第二劑打到一定程度，接著全球疫情也舒緩，要加快腳步讓經濟起飛，疫後經濟很重要，疫後必須要解決的問題，如碳關稅、元宇宙、綠能產業，這些都在時代進步中面對新的挑戰。

侯友宜表示，新北市商業會在疫情嚴峻時刻，經濟上雖受到衝擊，依然熱心公益，勇於愛國愛民，捐款也捐資物，加上各公會給捐款將近3000萬元，這些點滴讓在新北市疫情最嚴重地區能夠得到有效控制，除來自於全民犧牲低度活動，更重要是民間力量參與，才能守住疫情。

侯友宜說，這波疫情嚴峻時，原物料上漲，跟公、私有建設關聯很大，要趕快從危機變轉機，商業會這在這段時間給政府很大幫忙，新北加倍券有1.6萬家業者加入加倍券合作商業行列，將近有6億元金額希望能帶動振興經濟，最重要的是受創慘重的庶民經濟，都需要幫忙趕快動帶起來。

侯友宜表示，這波疫情比去年慘，所以他跟市府團隊交辦該辦的活動只要做好防疫全部開放，趕快拚經濟，拚到疫苗覆蓋率達到6成後，以後再看全球疫情，剛好國門可以跟全球結合與病毒共存時，就趕快跟全球做經濟交流，才能把台灣經濟帶動起來。

新北市經發局指出，今年獲得「優良商號」殊榮企業中，「寶島光學科技股份有限公司民安路分公司」自2017年起至今，號召新北寶島眼鏡北區同仁參與捐血活動，並於2020年前進新北偏鄉做公益；「緯泰電器有限公司」在今年大方捐贈30台移動式冷氣機給新北快篩站使用，讓醫護人員可以在舒適的環境為民眾篩檢，以體恤醫護人員的辛勞。商業會除了努力協助商業發展更致力於公益活動，為社會無私的奉獻，獲獎人和單位都是企業界、服務業的精英，經過嚴格評選，獲得這項殊榮，實至名歸。