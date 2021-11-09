韓國有不少性感網紅DJ都以甜美童顏臉蛋和不科學的S曲線火辣身材聞名，號稱高學歷的清純DJ Henney표은지（Pyo Eunji）今年32歲，先前她曾從事模特兒工作，以一則「人體換衣秀」的短片走紅，Youtube頻道吸引了百萬網友點閱。最近她又大放送粉絲福利，分享自己穿比基尼泡氣泡池的影片，可見水柱與氣泡同時夾擊她的雙峰，畫面相當震撼。

網紅Henney身分多元，除了是模特兒，也是Youtuber、和遊戲直播主與DJ等，今年更發行了第二張單曲，先前外傳她是從密西根大學畢業，但她受訪時澄清自己的確是在國外念大學，但並非密西根大學，而是密西根州的另一所大學，未透露實際校名，會踏進演藝圈是因為攝影師邀請拍照，讓她轉換了人生打算，便辭掉原本的工作專心當模特兒。

Henney曬出19秒泡泳池影片。（圖／翻攝自표은지Eunji Pyoapple Youtube）

Henney先前推出的第一支單曲〈Melt Away〉在Youtube創下百萬點閱，今年她趁勝追擊推出第二支單曲〈AMASIA〉，一樣成績不俗，更被譽為韓國美女DJ界中最紅的Soda接班人。Henney臉蛋長的稚嫩清純，上圍卻極其傲人，再加上小蠻腰與渾圓的翹臀，每每露出性感的S曲線便引來許多粉絲追捧，而她平時也相當敢穿，衣著多半以挖洞或低胸上衣為主，大秀事業線與半球。

近日Henney在Youtube頻道分享一支自己穿著比基尼下氣泡按摩泳池的影片，可見她穿著三點式泳衣緩緩蹲進水中，雙峰便因此被水中的氣泡沖擊，短短19秒影片卻引來上萬網友按讚，令粉絲想入非非，更有人讚她身材太好、笑容甜美，誇是最美畫面。