大宗商品相關股票強勢，歐股周一收歷史新高；然而部分企業財報不佳表現，仍壓抑了大盤部分漲勢。

周一泛歐Stoxx 600指數收漲0.17點或0.04%，為483.61點。基本資源股和能源股領漲。

美國通過大規模基礎建設法案，市場預計石油和賤金屬需求將增加，價格因而上漲。

歐股上周天天創新高，主因為強勁企業獲利和全球經濟復甦樂觀預期，推動指數升高。

Equiti資本市場分析師David Madden表示，現在是最好的時刻，美國、英國和歐元區經濟正以相當快的速度復甦，預計聯準會、歐洲央行、英國央行在一段時間內不會有重大政策變化。

德股、英股、法股皆收在接近持平。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，高通膨將在明年緩解；Lane重申了通膨為暫時性的觀點。

法國工業集團Bouygues下跌5.8%。該集團宣布以71億歐元，從Engie手中收購技術服務公司Equans。

德國消費性產品製造商漢高(Henkel)大跌6.5%，為歐股跌幅最大的個股。該公司宣布下調全年財測，並表示，無法彌補投入成本上升的問題。

瑞士精品集團歷峰(Richemont)漲2.8%。媒體報導指出，維權基金Third Point已經入股該集團。

英國Playtech漲2.5%。該博弈軟體開發商獲得第二大股東Gopher投資的收購報價。

在德股掛牌的特斯拉大跌3.5%。大多數推特網友投票贊成創辦人馬斯克建議的出脫10%持股，股票聞訊大跌。