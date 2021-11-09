全台現在最紅的一件系服，台灣大學機械系若認第二，絕對沒有人敢認第一！台大機械系日前向系上同學邀稿，徵求系服設計，結果稿件3脫穎而出，以超過半數得票拿下冠軍。超簡約設計感加上神來一筆的「笑中帶淚」，引爆網友下單，連網紅聞氫哥都加入，要求開放全台訂購。

這件系服除了歪歪斜斜、不甚工整的「台大機械系」5字，最受網友肯定的就是一個「長得像發芽綠豆」的人，而且「笑中帶淚」，被喻為充分表達機械系學生就讀心境，果然引起學生共鳴，得票率高達52.4%。

系學會透過臉書表示，感謝大家踴躍投票，接下來將開放訂購系服表單，歡迎踴躍訂購。大一有繳系學會費者可免費領一件，其他年級有繳系學會費者也有優惠。

由於系服設計實在太有才，此文立即被瘋狂轉載，不少非機械系的台大學生也想買一件，連校外人士都透過關係敲碗；聞氫哥留言，呼籲機械系學會開放全台訂購，「不然我跟你沒完」。

網友說，這是他看過最讚的系服，「那滴淚」簡直精髓所在；更有網友跪求設計師聯絡方式，欲一睹廬山真面目；甚至有網友推，這只有電影裡的「神鳥鳳凰圖」才能比擬了。

台大機械系徵稿，規定如下：1.主題不限，以能表達機械系為原則、2.圖案限3色以下，正反面同色算兩色、3.圖案線條不宜太過複雜。