新冠肺炎疫苗接種率提升，疫苗人口涵蓋率突破7成，但也傳出數起疑似疫苗副作用的案例。為消除民眾對疫苗副作用的擔憂，臺北醫學大學附設醫院遠距醫療中心最新開設「疫苗注射後不良反應通訊診療門診」，透過預約看診，民眾線上就能與醫師針對疑似疫苗副作用進行諮詢，打疫苗後不再心慌慌。

北醫附醫遠距醫療中心主任劉文琪表示，隨著新冠疫苗接種人數逐漸攀升，疫苗副作用也廣為討論；根據中央疫情指揮中心的統計，新冠疫苗副作用大部分以疲倦、肌肉痛、頭痛、注射處疼痛腫脹等症狀最為常見，其中又以18至49歲的民眾為好發族群。

劉文琪指出，北醫附醫遠距醫療中心觀察發現，9月起接受遠距門診的民眾中，有1到2成會針對疫苗施打及施打後副作用諮詢問診。為此，北醫附醫特別開設「疫苗注射後不良反應通訊診療門診」，民眾來電後，先由護理師初步進行疫苗不良反應評估，並協助安排整合照護醫學科等專科醫師為民眾診察。

負責此門診的北醫附醫整合照護醫學科主任高治圻指出，醫師透過視訊為民眾診察，並協助安排後續檢查，以確認是否為新冠疫苗副作用。若民眾出現持續性胸悶、眩暈、頭痛或是全身性皮膚發疹及心跳加速、持續發燒等症狀，醫師也會建議並協助就醫。

劉文琪補充，民眾若有疫苗副作用遠距診療的需求，24小時全天候皆可撥打諮詢專線02-21765226，由專人協助後續評估與約診。針對部分疫苗可能發生的心肌炎副作用，北醫附醫遠距醫療中心也特別推出心律手環居家監測的服務，經醫師評估後，可透過心律手環進行14天的監測，提早預防心血管疾病發生的潛在風險。