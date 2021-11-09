蔡英文接受CNN專訪 坦承有美軍在台灣

至少從2008年9月起，美國就有少數部隊在台灣，而今年稍早，陸戰隊人數甚至略增。美方為了加強台灣的自衛力，以抵抗對岸任何可能的攻勢，連續幾任政府都持續派軍到台協助訓練。

不過，《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網8日指出，美國這麼做，可能進一步升高美中間的緊張。而五角大廈訓練台灣部隊，是美台低階交流計畫的一部分。其中包括台灣空軍飛行員輪流到亞利桑那州路克空軍基地（Luke Air Force Base），接受F-16戰機訓練等。

自從華府奉行「一中」政策後，美軍1979年便正式從台灣撤軍。數十年來，美軍雖然出現在台灣，但主要是為採購美國軍武的台灣部隊提供訓練。然而，據兩名消息人士說，到了美國前總統川普執政時，就增派包括特種部隊在內的美軍到台灣，不只是為美製軍武提供訓練，甚至還協助他們進行抵抗共軍登陸的模擬演訓，而美國總統拜登執政後，也延續了這項作法。

川普的兩位國安顧問大力鼓吹所謂的「豪豬戰略（porcupine strategy）」，在海岸地區部署更多巡弋飛彈，以使台灣成為渾身帶刺，更難以攻打的棘手目標。而美國加派的海軍陸戰隊和陸軍特種部隊，都針對解放軍可能的兩棲攻擊，還有登陸行動，為台灣海軍陸戰隊提供武裝抵抗訓練。

一位熟悉相關事務，但因事涉敏感，而要求匿名的美國前官員說，如果要致力強化台灣，還有什麼比抵抗兩棲攻擊更有效的，「事情的進展不過是合乎邏輯罷了」。這位官員說，多年來，美國在台協會（AIT）外的美軍一直在需要加強抵抗解放軍登陸的重點區域，協助台灣部隊進行灘頭訓練。他並透露，相關訓練起碼可回溯到歐巴馬政府時期。

負責東亞事務的美國國防部前副助理部長柯林克（Heino Klinck）認為，傳統武器系統無法威懾中方，真正有用的，其實是這「豪豬戰略」，因為就算要把台灣吞下肚，也無法消化。

儘管美台關係近年來加深，但拜登政府就和先前美國政府一樣，寧願不要多說。總統蔡英文上月底接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時，承認了有美軍在台灣，但美國官員卻很不願意談。

五角大廈官員說，美國在台部隊的人數可能並未反映全貌。不過，未來有增無減無疑是趨勢。五角大廈「國防人力數據中心」（Defense Manpower Data Center）6 月的追踪數據顯示，有30名現役軍人和15名五角大樓文職人員在台灣，其中最受關注的，就是23名海軍陸戰隊員，而這似乎不包括在台灣提供訓練的陸軍特種部隊。

2020年大部分時間裡，也就是歐巴馬執政末期，川普執政初期時，部隊約有十幾人，後來增加了約20多名，至於五角大廈在台的文職人員則一直都維持在15人左右。