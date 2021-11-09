南韓戲劇男神李敏鎬近日受邀飛往美國洛杉磯，參加洛一年一度的杉磯郡立美術館「Art+Film Gala」10週年慶典，有粉絲不僅意外捕捉到他外出的私下模樣，還一次遇見多位男星，讓網友們羨慕不已。

微博帳號為「電競石原里美」的大陸女網友，近日PO文表示在洛杉磯的Ktown（韓國城）偶遇李敏鎬，並表示「膽子要大，才有合照」。其中一張照片中，只見兩名戴著口罩的女粉絲開心的與李敏鎬站在一起，李敏鎬則是十分親民的靠近兩人並擺出勝利的手勢，絲毫沒有大明星的架子。

另外兩張照片，則是李敏鎬與好友們一同在韓國料理餐廳裡用餐及走出餐廳時的照片，但仔細一看才發現，在李敏鎬周圍的不是別人，而是被封為「南韓四大公共財」之一的姜棟元，以及《魷魚遊戲》男主角李政宰，一次擄獲多位男神，讓網友們看了直呼「天哪！你實在太幸運了」、「李敏鎬真的好帥，給人溫柔的感覺」、「羨慕！不知道遇到真人是什麼感覺」、「原PO一定是人品太好，能遇到又能合照是人生中多麼幸運的事情」、「流下羨慕的眼淚」，引發熱議。

事實上，除了李敏鎬之外，今年受邀參加Art+Film Gala10週年慶典的明星，還有姜棟元、Eric Nam、鄭雨盛、BLACKPINK Jennie、《魷魚遊戲》主角群李政宰、鄭浩妍、朴海秀、李炳憲等人都是此次活動的座上嘉賓，因此不少粉絲都前往當地想要一睹明星們的風采。

大陸網友在美國巧遇李敏鎬。（圖／微博@電競石原里美）