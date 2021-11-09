全球第四大壓縮機製造廠瑞智精密10月銷售台數雖比去年同期減少，但前十月銷售台樹及合併營收，雙雙改寫同期新高。第四季進入空調壓縮機外銷美國市場旺季，11、12月每月出貨均超過145萬台，今年銷售上看1950萬台，挑戰2000萬台目標可望達陣。

瑞智10月壓縮機銷售145.87萬台，比9月增加2.27％，較去年同期減少8.87％；10月合併營收16.54億元，比9月增加1.25％，較去年同期增加6.30％。前十月壓縮機累計銷售1710.04萬台，較去年同期增加9.64％；前十月累計合併營收189.33億元，較去年同期增加20.86％。

瑞智表示，瑞智10月壓縮機銷售145.87萬台，雖較去年同期減少8.87％，但10月合併營收16.54億元，卻比去年同期增加6.30％，主因是去年受疫情影響延後出貨，加上中國大陸官方去年7月1日起實施空調新國家標準能效，促使大陸空調廠競相出清庫存，墊高去年同期的比較基期。