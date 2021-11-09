精密齒輪大廠鈞興-KY因電動工具機、園林工具等主要客戶備貨力道而受益，第三季EPS從去年同期的1.61元增加至2.86元，創同期新高；前三季EPS也由去年同期4.07元攀升至7.19元，賺贏過去年度EPS為6元，締造史上新高。

去年爆發疫情以來，居家辦公時間變長，加上美國政府發放補助金給民眾，不少人用來修繕房屋，連帶對電動工具需求暴增，這股熱度從去年延續至今年。鈞興第三季合併營收7.82億元、本期淨利1.36億元、EPS2.86元；前三季合併營收21.51億元、本期淨利3.42億元、EPS為7.19元。

第四季進入電動工具傳統出貨淡季，加上大陸十一長假，工作天數減少，致使鈞興10月合併營收1.82億元，年減8.12％，仍改寫同期次高；前十月合併營收23.33億元，年成長48.69％，不單超越去年度營收20.65億元，也締造營收史上新高佳績。鈞興表示，鈞興對第四季營運，維持審慎樂觀看法。

鈞興指出，鈞興因應中美貿易戰及產業鏈重組，配合客戶需求，在越南投資設新廠，準備開始試產。目前接獲主要客戶新業務轉單，同時也積極擴大工業機器人、諧波減速器產品業務動能，鈞興大陸珠海廠完成擴增諧波減速器產能，計畫第四季逐步投產，也將持續投入工業機器人、電動助力車市場應用產品開發，在新產品、新產線陸續到位，推升鈞興未來營運增長的動能。