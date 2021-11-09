由國民黨前青年部成員發起的「青年挺公投撐民主陣線」，今天舉行成立記者會。發起人詹為元表示，年底四大公投議題應該回歸理性價值與立場的討論，而不應是因立場與政府相左，就要被民進黨綁架成「四個不同意」。年輕人不是民進黨的禁臠，年輕人具有獨立思考的能力，絕對不是聽從標語式口號的投票部隊。

詹為元批評，民進黨經常用荒謬的邏輯來欺騙民眾，就像進了萊豬說民眾有選擇的自由，可以自己選擇不要吃就好。那同樣有選擇的自由，請問毒品是不是也可以比照辦理？反正民眾有選擇的自由。

政治大學外交系碩士生鍾弘宣說，公投的結果象徵公民社會以民主程序達成社會共識，而公投前的論辯過程更是最好的社會溝通與對話的機會，如果政黨已經占據平時公民對話的空間，現在就是將主導權還給公民的時候，公投不應該是拿著文宣、依照指示蓋下「四個不同意」，而應該是我們透過理性對話互相說服，這樣才能體現民主精神、打破政黨控制、超越藍綠白黃紅，讓人民真正作主。

東吳政治系的大一生蘇上允，是記者會上最年輕的成員，他批判蔡政府忽略民生議題，表示這次公投的議題都是與人民切身相關的民生議題，現在民進黨卻為了自己的政治利益與人民作對，更因為無法提出論述，又搬出抗中保台大旗，企圖糊弄民眾。但現在的青年已經不會再被這些毫無實質內容的口號吸引，都是針對各議題的優缺點討論，真正理解內容後才做決定。