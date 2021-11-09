相比剛開公眾號時的青澀，現在的莫言明顯已經得心應手了很多。（澎湃新聞）

澎湃新聞9日報導，11月中國諾貝爾文學獎得主莫言8日晚間在自己的微信公眾號——「莫言」上，發布了一篇題為《開公眾號100天啦！》的文章＋視訊，宣布自己開公眾號100天，漲粉75萬的心路歷程，對粉絲的熱情，莫言感到「完全出乎意料」。

這100天裡，莫言發了開拖拉機、寫書法、跳高……等各種照片和視訊，還發了一系列文章，講自己小時候閱讀的故事、自己家貓的故事、旅遊的故事……還做了一系列備受好評的表情包，一下子就抓住了年輕網友的心。在本期視訊中，莫言本人出鏡講述了自己在這100天中，與網友「隔空聊天」的感受。

莫言稱：「在這麼短的時間內，跟這麼多年輕人交上了朋友，進行了對話，確實是出乎我的意料之外，所以也讓我感覺到只要你心存善念，放下所謂的架子，願意跟年輕人交朋友，就真的會成為年輕人的朋友，這是我的一個最強烈的感受。」

關於開設公眾號對自己帶來的影響，莫言表示「確實牽扯到了一部分精力，但是我收穫了很多友誼，更是在大家的留言裡面看到了很多新奇的觀點和角度，這作為一個從事文學創作的人而言是非常重要的」。

開公眾號，和年輕人聊天，也讓莫言的生活發生了一些改變，他說：「我心裡面已經充盈了很多年輕人給我帶來的對生活、對世界、對歷史、對現實的看法，所以我覺得我精神上越來越年輕，精神的年輕，也讓我忘掉了現實中的很多的煩惱，所以我覺得現在我是充滿了活力的一個人。這要，感謝大家，謝謝你們。」

針對大家覺得他長相幽默的評論，他也這麼回復道：「我確實自己感覺到我的長相有點幽默，但是我必須保持一個分寸，我擔心我繼續讓自己的長相幽默下去，會讓你們的腮幫子受累的，你們的腮幫子的肌肉會感覺到酸痛的。」

對於網友評價的「原來印象中莫言是個超嚴肅的人，沒想到這麼可愛，這麼搞笑，整個愛住！」的留言，莫言回應道：「你認為我很嚴肅，是因為我不會笑，尤其是拍照的時候，攝影師都會說，莫言老師你笑一笑，我就說，我不會笑，我笑不出來，我怕一笑把你們嚇著了。我的文字一直是很活潑的，甚至是很幽默的，我更感覺到我是一個在幽默方面有才華的人。」

對於備受好評的「莫言表情包」，莫言也坦言：「你想把我的照片做成表情包，我沒有任何意見，你們只管做好了。」還大方地拍了「三連拍」，提供新的表情包素材給網友，可以說是「超會玩了」「王牌衝浪選手」。